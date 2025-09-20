İletişim Başkanı Duran'dan Filenin Efeleri'ne tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Efeleri tarih yazdı, tebrikler milli takım. FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri'ni kutluyor, final yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
