Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İletişim Başkanı Duran'dan Filenin Efeleri'ne tebrik

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Efeleri tarih yazdı, tebrikler milli takım. FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri'ni kutluyor, final yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

