İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Suriye'ye saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran , İsrail ’in Suriye ’ye yönelik saldırılarını kınadı.

Duran “Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir” dedi.

İsrail'in saldırganlığı karşısında dünyanın sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Duran, “Uluslararası toplumun, İsrail’in hukuk tanımaz ve bölgesel güvenliği tehdit eden bu saldırganlığı karşısında sorumluluk alması ve gerekli adımları gecikmeksizin atması büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, Suriye’nin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölgesel barış ve güvenliğin temel şartı olarak görmeye devam edeceğiz” dedi.