İletişim Başkanı Duran'dan nadir element paylaşımı: "Hedefimiz nettir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye." ifadelerini kullandı.



Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin enerji politikalarına ve nadir toprak elementleri alanındaki stratejik hamlelerine ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirtti.



Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin, milletin hizmetinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Duran, "Bu zenginlikleri ekonomimize kazandırmak, ülkemizin bağımsızlık vizyonunun ve kalkınma iradesinin en somut göstergelerinden biridir. Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir. Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendiren, güçlü ve kendi kendine yeten bir Türkiye" dedi.



"DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK SAHASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklada, Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki Nadir Toprak Elementleri Sahası'na ilişkin bilgi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahada bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir" demişti.