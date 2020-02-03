İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Barış planı değil, savaş ilanı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planına "Barış planı değil, savaş ilanı" sözleriyle tepki gösterdi.

''BİZE GÖRE BU 'YÜZYILIN İHANETİ' OLARAK ADLANDIRILMALI''



Hürriyet gazetesine konuşan Altun, ''Öncelikle söz konusu planın adlandırılması ile ilgili bir sorun olduğunu hemen belirtmeliyim. 'Ortadoğu Barış Planı' veya 'Yüzyılın Anlaşması' tabirlerinin oldukça hatalı olduğunu düşünüyorum. Planın içeriğini okudukça bunu çok net görüyorsunuz. Bize göre bu 'işgal ve imha planı' ya da 'yüzyılın ihaneti' olarak adlandırılmayı daha çok hak ediyor'' ifadelerini kullandı.

''PLANIN TEK AMACI NETANYAHU'NUN LİDERLİK KRİZİNİ GİDERMEK''



Planın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderlik krizini gidermek için hazırlandığı görüşünde olan Altun şöyle konuştu:



''İki tarafın müzakeresinden ziyade, tek taraflı bir dayatma var burada. Hatta ve hatta bu konuyu biraz bilenler, tek tarafın İsrail değil, Netanyahu ve çevresindeki siyasi elitler olduğunu da çok rahat göreceklerdir. Bu yönüyle baktığınızda, planın barış gündemiyle ya da Filistin-İsrail meselesinin sürdürülebilir çözümü ile hiçbir ilgisinin olmadığını görebilirsiniz. Tüm hedefleri, zaman kazanmak ve bu arada işgal edilen alanları genişletmektir. Barış planı değil, savaş ilanıdır bu."

''BU PLANI ASLA TANIMIYOR VE KABUL ETMİYORUZ''



Ankara'nın tavrını da bir kez daha ortaya koyan İletişim Başkanı, ''Planı hazırlayanlar uygulanmayacağını iyi biliyorlar. Hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.