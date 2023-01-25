İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'a seslenerek Twitter'ın Türkiye'ye uyguladığı sansürlerin açıklanmasını istedi. Altun, ''Cumhurbaşkanımıza, bizlere ne tür gizli sansürlerin uygulandığını ifşa edin.'' çağrısında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı
Elon Musk: Tüm sosyal medya şirketleri ABD hükümeti için sansür uyguluyor

Elon Musk: Tüm sosyal medya şirketleri ABD hükümeti için sansür uyguluyor

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'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin kendisinden önce devlet kurumlarıyla iş birliği içinde gözetim ve sansür uyguladığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" panelinin açılışında konuştu.

ELON MUSK'A ÇAĞRI

Yeni Twitter yönetimine ve Elon Musk'a seslenen Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden siyasal hayatına ne tür müdahaleler yapıldığını açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uygulandığını ifşa edin.

Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkanlarının neler olduğunu ve bunların arkasındaki sistematiğin ne olduğunu açıklayın. Açıklayın ki, tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün. Açıklayın ki, yeniden sosyal medya mecralarına güvenebilelim, onların birer iletişim platformu olduğuna inanabilelim."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Altun, dezenformasyonla mücadele mesajı da verdi. Fahrettin Altun, insanlık olarak, el birliğiyle dezenformasyona karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu noktada öncü bir konumda olduğunu belirten Altun, insan kaynağı, bilgi birikimi, tecrübe ve gelişen teknolojik altyapının, bu konuda Türkiye'nin en önemli imkanları olduğunu dile getirdi.

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