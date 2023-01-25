İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a çağrı

Elon Musk: Tüm sosyal medya şirketleri ABD hükümeti için sansür uyguluyor Haberi Görüntüle

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin kendisinden önce devlet kurumlarıyla iş birliği içinde gözetim ve sansür uyguladığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" panelinin açılışında konuştu.



ELON MUSK'A ÇAĞRI



Yeni Twitter yönetimine ve Elon Musk'a seslenen Altun, şu ifadeleri kullandı:



"Lütfen geçtiğimiz dönemlerde Twitter üzerinden Türkiye siyasal hayatına ne tür müdahaleler yapıldığını açıklayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin sosyal medya hesaplarına ne tür gizli sansürlerin uygulandığını ifşa edin.

Türkiye karşıtlarına, terör örgütlerine sistematik şekilde sağlanan propaganda imkanlarının neler olduğunu ve bunların arkasındaki sistematiğin ne olduğunu açıklayın. Açıklayın ki, tüm dünya kamuoyu yeni sömürgeciliğin kullandığı melez yöntemleri açık ve net şekilde görsün. Açıklayın ki, yeniden sosyal medya mecralarına güvenebilelim, onların birer iletişim platformu olduğuna inanabilelim."



DEZENFORMASYONLA MÜCADELE



Altun, dezenformasyonla mücadele mesajı da verdi. Fahrettin Altun, insanlık olarak, el birliğiyle dezenformasyona karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.



Türkiye'nin bu noktada öncü bir konumda olduğunu belirten Altun, insan kaynağı, bilgi birikimi, tecrübe ve gelişen teknolojik altyapının, bu konuda Türkiye'nin en önemli imkanları olduğunu dile getirdi.