İletişim Başkanlığı harekete geçti: Diamond Tema'ya soruşturma, programa erişim engeli talep edildi

YouTuber Diamond Tema hakkında, Muhammed Peygamber'le ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Muhammed Peygamber'e ilişkin sözleri gündem olan Diamond Tema hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı harekete geçti: Diamond Tema'ya soruşturma, programa erişim engeli talep edildi

"Yer6" isimli Youtube kanalında Asrın Tok ve Diamond Tema, İslam şeriatını tartıştıkları program hakkında soruşturma açıldı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, YouTuber Diamond Tema hakkında, Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı harekete geçti: Diamond Tema'ya soruşturma, programa erişim engeli talep edildi - 1

Değirmenci, paylaşımında; "Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanlığı harekete geçti: Diamond Tema'ya soruşturma, programa erişim engeli talep edildi - 2

DİAMOND TEMA'DAN AÇIKLAMA

Diamond Tema bu gelişmelerin ardından X hesabından yeni bir açıklama yaptı:

"İyiyim arkadaşlar sorun yok. Suç işlemedik, kaynaklarıyla konuştuk. Ne hukûken ne de ahlâken ortada bir sorun yok. İfademizi verir duruşmaya çıkarız olur biter."

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