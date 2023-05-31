İletişim Başkanlığı: Sosyal medyadaki "kabine listeleri" asılsızdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kabine listeriyle alakalı açıklamada bulundu.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir" denildi.

Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan “kabine listeleri” asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur.



Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arzetmektedir. pic.twitter.com/wLEHoHEGcp — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 31, 2023