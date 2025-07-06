İletişim Başkanlığı: Türkiye yangınla mücadelede örnek ülke haline geldi
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede önemli mesafeler kaydederek dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine ilişkin bilgilendirme yaptı.
Açıklamada Türkiye'nin son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettiği belirtilerek, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ülkenin teknoloji, ekipman, hava ve kara gücü ile insan kaynağının sürekli geliştirildiği ifade edildi.
Türkiye'nin 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin, bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükseldiği vurgulandı.
YAPAY ZEKA, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI...
Türkiye'nin yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke olduğunu aktaran İletişim Başkanlığı, 14 İHA ve 184'ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerle yangınların çok daha erken tespit edildiğini bildirdi.
TESPİT SÜRESİ 2 DAKİKAYA İNDİ
Yangın tespit süresinin 2 dakikaya kadar indiği kaydedilen açıklamada, 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracı bulunduğu, bugün bu araçların sayısının 1786'ya çıktığı, 831 iş makinesinin de arazide hizmet verdiği belirtildi.
YANGIN GÖLETLERİ
2002 yılında ilk müdahale aracı bulunmadığı, bu sürede 2 bin 742 ilk müdahale aracının hizmete alındığı vurgulanarak, hava araçlarının daha hızlı su alması için daha önce hiç olmayan yangın göleti ve havuzların inşa edildiği, 23 yılda 4 bin 796 tanesinin hizmete alındığı kaydedildi.
25 BİN KAHRAMAN
"Mühendislerimiz, muhafaza memurlarımız ve yangın işçilerimizle 25 bin orman kahramanı yeşil vatanın dört bir yanında çalışmaktadır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye bugün, yangınlarla mücadelede dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkesi, Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istemekte, orman teşkilatımız çeşitli ülkelerde eğitimler vermektedir."
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