İletişim Başkanlığı: Türkiye yangınla mücadelede örnek ülke haline geldi

TESPİT SÜRESİ 2 DAKİKAYA İNDİ



Yangın tespit süresinin 2 dakikaya kadar indiği kaydedilen açıklamada, 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracı bulunduğu, bugün bu araçların sayısının 1786'ya çıktığı, 831 iş makinesinin de arazide hizmet verdiği belirtildi.



YANGIN GÖLETLERİ



2002 yılında ilk müdahale aracı bulunmadığı, bu sürede 2 bin 742 ilk müdahale aracının hizmete alındığı vurgulanarak, hava araçlarının daha hızlı su alması için daha önce hiç olmayan yangın göleti ve havuzların inşa edildiği, 23 yılda 4 bin 796 tanesinin hizmete alındığı kaydedildi.



25 BİN KAHRAMAN



"Mühendislerimiz, muhafaza memurlarımız ve yangın işçilerimizle 25 bin orman kahramanı yeşil vatanın dört bir yanında çalışmaktadır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye bugün, yangınlarla mücadelede dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkesi, Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istemekte, orman teşkilatımız çeşitli ülkelerde eğitimler vermektedir."