İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran atandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. 7 yıldır bu görevi sürdüren Fahrettin Altun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.
Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte 24 Temmuz 2018'de kurulmuştu.
İletişim Başkanlığı'nın kurulmasından bir gün sonra başkanlığa Fahrettin Altun atanmıştı.
FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA
Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.
Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, görevim süresince hep yanımda hissettiğim aileme, Türkiye İletişim Modeli’nin inşası sürecinde hep birlikte emek verdiğimiz çalışma arkadaşlarıma ve hakikat mücadelesinin yılmaz neferleri olan tüm medya mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devralan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli kardeşim Prof. Dr. Burhanettin Duran’a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Son olarak, şahsımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevine layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’muzun tüm üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum."
BURHANETTİN DURAN'DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı'na atanan Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.
BURHANETTİN DURAN KİMDİR?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran akademisyen bir isim.
1 Ocak 1970'de Sakarya'da doğan Duran, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
Doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında aldı.
Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev alan Duran, 2013'te SETA İstanbul Genel Koordinatörü oldu.
2014-2024 yılları arasında ise SETA Genel Koordinatörü olarak görev yaptı.
Duran, 20 Mayıs 2024'te ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.
FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?
Eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Burhanettin Duran gibi akademi dünyasından gelen bir isim.
11 Eylül 1976'da Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Altun,, İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu.
Aynı üniversite de doktorasını tamamlayan Altun,, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yaptı.
2014-2018 yılında ise SETA İstanbul Genel Koordinatörü olarak görev aldı.
Son atama kararı ile Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na getirildi.
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