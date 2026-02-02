İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi "Epstein adasındaki Türk çocuk" iddiası

Dezenformasyonla Mücadele merkezi "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda'da bulundu" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddia yalanlandı. Paylaşımda "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan '6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu' iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir.

Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur." sözleri yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ÇOCUK ŞİDDETİ VİDEOSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Sosyal medyada gündem olan bir diğer videoda ise istismara uğrayan ve şiddet gören bir çocuğun “Özür dilerim Arthur” dediği iddia edildi. İletişim başkanlığı bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Yapılan sosyal medya paylaşımında "Bazı sosyal medya hesaplarında, “İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor” iddiasıyla paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş; çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır.

Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur." ifadeleri kullanıldı.