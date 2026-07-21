İletişim Başkanlığı'ndan "Batı sonrası dünya düzeni" söyleşisi

İletişim Başkanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 5. Uluslararası Critical Muslim Studies (Eleştirel Müslüman Çalışmaları) Konferansı ve Yaz Programı kapsamında, "Batı Sonrası Dünya Düzenine Doğru: Dekolonyalite, İslamofobi ve Küresel Gelecekler" başlıklı bir konferans gerçekleştirileceğini duyurdu.

Prof. Dr. Salman Sayyid ve Prof. Dr. Hatem Bazian'ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, 22 Temmuz 2026'da saat 14.00'te başlayacak.