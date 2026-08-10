İletişim Başkanlığı'ndan “Sevr’in yıl dönümünde Meclis’e getirildi” iddiasına yalanlama

TBMM Genel Kurulu’na getirilen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”nin Sevr Antlaşması’nın yıl dönümünde kasıtlı olarak gündeme alındığı yönündeki iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

İletişim başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını belirtti.

Açıklamada, TBMM’nin çalışma takviminin anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanarak, kanun teklifinin zamanlamasının Sevr Antlaşması’yla ilişkilendirilmesinin “art niyetli sembolik bir eşleştirme” olduğu ifade edildi.

DMM, vatandaşlara asılsız iddialara itibar etmemeleri ve yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu.