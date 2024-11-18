Ilgaz Tüneli’nde alev alan hafif ticari araç küle döndü

Kastamonu’da Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde motor bölümünden alev alan hafif ticari araç, alev alev yanarak küle döndü.

Ilgaz Tüneli’nde alev alan hafif ticari araç küle döndü

Edinilen bilgiye göre, -İstanbul karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde O.G. idaresindeki hafif ticari araç, seyir halinde iken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Aracından dumanların yükseldiğini gören sürücü O.G., tünel içerisinde kenara çekerek park etti ve araçtan ayrıldı.

Telefonların çekmediği tünelde yardım isteyemeyen O.G., aracının yanışını izledi. Araç, yangında alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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