Sıcaktan ilginç korunma yöntemi: Karton kutu
Tunceli'de termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcaktan karton kutuyla korunmaya çalışan kadın sosyal medya gündem oldu.
Afrika sıcakları Tunceli'de de etkili oluyor.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.
Sokakta yürüyen kadının görüntüsü, sosyal medyada ilgi topladı.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.
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