Sıcaktan ilginç korunma yöntemi: Karton kutu

Tunceli'de termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcaktan karton kutuyla korunmaya çalışan kadın sosyal medya gündem oldu.

Sıcaktan ilginç korunma yöntemi: Karton kutu

Afrika sıcakları Tunceli'de de etkili oluyor.

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte bir kadın, başına karton kutu geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sıcaktan ilginç korunma yöntemi: Karton kutu - 1 Sokakta yürüyen kadının görüntüsü, sosyal medyada ilgi topladı.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.

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