"İlham Veren Adımlar" kitabının tanıtımı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı tarafından yayına hazırlanan ve fikir öncülüğünü Dilek İmamoğlu’nun yaptığı “Büyüt Hayallerini” projesini; “İlham Veren Adımlar” kitabıyla başlattı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin yanı sıra, kitabı okuyan 15 genç kız çocuğu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB İstanbul Kültür Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, annesi Suna Kıraç’ın hikayesini yazan İpek Kıraç ile İlham Veren Adımlar kitabına yazılarıyla katkı sunan; sanatçı, gazeteci ve yazarlar katıldı.



En büyük arzularının çocukların özgüvenlerini güçlendirmek, emek verip, cesaret aşılamak olduğunun altını çizen Dilek İmamoğlu, projenin hedefini şöyle açıkladı:



“En uzaktaki çocuğumuza kadar ulaşmak istiyoruz. Temel hedefimiz; bu projenin geliriyle pek çok kızımızın eğitimini desteklemek, onlar için yurtlar yapmak ve tüm çocuklar için kütüphaneler kurmak.”



EKREM İMAMOĞLU: ÇOCUKLARIN SEVGİSİNİN VERDİĞİ UMUDU TARİFLEYEMEM



Ekrem İmamoğlu da konuşmasında , “Çocukların sevgisinin insana verdiği umudu, cesareti tarifleyemem. Yani, bunu o kadar derin yaşıyorum ki” dedi.



Eşi Dilek İmamoğlu’nun, çocuk ve kadınların toplumdaki hak ettiği yere ulaşması için verilen mücadeleye çok önemsediğinin altını çizen İmamoğlu, “Elbette bizim, bunu gündeme taşımamızın bir nedeni var. Bence birinci sebebi ihtiyaç. Demek ki toplumda bu konuda sıkıntılıyız. Bunu gidermek zorundayız. Yıl 2021, yani 21. yüzyılın ortasına gidiyoruz; ama böyle bir sıkıntı var” ifadelerini kullandı.



40 İLHAM VEREN HİKAYE



“İlham Veren Adımlar” kitabı, Türkiye’de ve dünya iz bırakmış şu kadınların hikayelerini anlatıyor:



Adalet Ağaoğlu, Afife Jale, Altın Mimir, Ayla Erduran, Azra Erhat, Bilge Olgaç, Çağla Büyükakçay, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Asena, Feryal Özel, Füreya Koral, Halet Çambel, İoanna Kuçuradi, Karsu, Leyla Gencer, Meriç Sümen, Mihri Müşfik, Mizgin Ay, Muazzez İlmiye Çığ, Nakiye Elgün, Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, Neslihan Demir, Nezihe Muhittin, Nihal Yeğinobalı, Piyale Madra, Remziye Hisar, Sabiha Rıfat Gürayman, Sabiha Tansuğ, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Satı Kadın, Semiha Es, Semra Çelik, Suna Kıraç, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Şule Gürbüz, Türkan Saylan ve Yıldız Kenter.



Kadınların yolculuklarını; bilim, kültür, sanat, spor ve edebiyat dünyasından şu 40 yazar kaleme aldı:



Ayça Atikoğlu, Meltem Yılmazkaya, Nazlı Akçura, Evin İlyasoğlu, Gülten Dayıoğlu, Halil Ergün, Murat Ağca, Mine Kılıç, Ahmet Ümit Güneç Kıyak, Ayşe Kulin, Gila Benmayor, Ayşen Özyeğin, Kubat, Serhan Bali, Suat Arıkan, Hüsamettin Koçan, Alp Ulagay, Kürşat Başar, Ömür Kurt, Pelin Batu, Nebil Özgentürk, Yiğiter Uluğ, Jale Özgentürk, Melda Davran, Kutlukhan Perker, Candan Erçetin, Ümit Boyner, Arzu Kaprol, Ercüment Cengiz, Pelin Özkan, Sunay Akın, Coşkun Aral, Erkan Özdilek, İpek Kıraç, Gökhan Çınar, Nasuh Mahruki, Murathan Mungan, Canan Tan ve Kandemir Konduk.