İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

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CHP Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, bu hafta sonu yapılacak 37'inci olağan kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



CHP genel merkezinde basın toplantısında düzenleyen Cihaner, "Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var" dedi.

"Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz" diyen Cihaner, "Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum" ifadelerini kullandı.

Cihaner, "Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz. Asıl ihtiyacımız olan cesaret" diye konuştu.

Adaylık için toplam delege sayısının yüzde 5'inin imzasını alması gerekiyor.

İLHAN CİHANER KİMDİR?



23 Şubat 1968 Kars doğumlu İlhan Cihaner ilköğretimini Kars’ta, ortaöğretimini ise Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konusundaki tezi ile yüksek lisansını tamamladı.



1994 yılında Cumhuriyet Savcılığı görevine başlayan Cihaner Reyhanlı, İdil ve Çamlıdere'de Cumhuriyet Savcısı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de Başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da ise Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı.



2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçilen Cihaner daha sonra 2015 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.



1 Ekim 2012'de "Sol" gazetesinde “Çıngı” isimli köşesinde yazı yazan Cihaner gazete kapandıktan sonra Birgün gazetesinde yazmaya devam etti.