İlhan Cihaner kimdir? Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İlhan Cihaner, 23 Şubat 1968 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Hukukçu ve siyasetçidir. Eski cumhuriyet başsavcısı ve TBMM 24., 25. ve 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilidir.



2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçilmiş ve bu görevini parti meclisi üyesi seçilmediği 2018 yılına kadar sürdürmüştür.



İlhan Cihaner, ilköğrenimi Kars’ta, ortaöğrenimi Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde "İnsan Hakkı Olarak Bilgi Edinme Hakkı" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.



1991 yılında adli yargı hâkim-savcı adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Reyhanlı, İdil, Çamlıdere'de savcı olarak, Vezirköprü, Alaşehir'de başsavcı olarak, Erzincan ve Adana'da da cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı.



Cumhuriyet başsavcılığı görevi sırasında, hâkim ve savcılara yönelik, TCK, CMK, infaz hukuku, İstanbul protokolü ve istinaf konularında eğitici olarak görev yaptı. Benzer birçok konuda seminer ve sempozyumlara katıldı.



Adalet Bakanlığı ve AB Projeleri çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (Strasbourg) insan hakları üzerine, Hollanda'da ise istinaf mahkemeleri üzerine çalışma ve eğitim ziyaretlerinde bulundu.



2011 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Denizli milletvekili seçildi. 2012 yılında yapılan CHP kurultayında parti meclisi üyesi seçildi.



2015 yılında yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2018 seçimlerinde aday gösterilmedi. 2020 yılındaki CHP Kurultayında partinin Genel Başkanlığına aday adayı olsa da gerekli delege sayısını tamamlayamadığı için aday olamadı.



2023'te yapılan CHP Kurultayı'nda da aday adayı olmuş ancak aday olamamıştır.



Cihaner, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.