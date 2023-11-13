İlhan Uzgel kimdir? CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel kaç yaşında, nereli?

İlhan Uzgel, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun belli oldu. İlhan Uzgel yeni CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi. Peki, İlhan Uzgel kimdir? İlhan Uzgel kaç yaşında ve nereli?

İlhan Uzgel kimdir? CHP Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel kaç yaşında, nereli?

İlhan Uzgel, 1988 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalıştı. Bölüm başkanı iken Şubat 2017’de ihraç edildi. Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde yüksek lisans yaptı, Ankara Üniversitesinden doktora derecesini aldı.

LSE, Georgetown gibi üniversitelerde doktora ve doktora sonrası araştırmalar yaptı, Oklahoma City Üniversitesinde dersler verdi. British Council, Jean Monnet ve Fulbright gibi burslardan faydalandı.

Daha çok ABD dış politikası, Türk dış politikası, Balkanlar gibi konularla ilgilendi.

İlhan Uzgel, 38. Olağan Kurultayında, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

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