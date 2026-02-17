İliç altın madeni davasında ara karar. 7 sanık hakkında kırmızı bülten

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin, 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A, Ömer A. ve Funda A, taraf avukatları, ölenlerin yakınları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Ronald Guille, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Firari sanıklar John H., Kenan Ö., Luis Q., Vinh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve William Keith M. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti bilirkişi raporuna ilişkin ek raporun henüz dosya kapsamına dahil olmadığını belirterek, bu durum hakkında sanıkların savunmalarını sordu.

Savunmaları alınan tutuklu sanıklar duruşmada, beraat ve tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 saat ara verdi.



14 NİSAN'A ERTELENDİ



Aranın ardından devam edilen duruşmada sanıklar, savunmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise firari sanıklar, John H., Kenan Ö., Luis Q., Vinh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve William Keith M. hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı ek bilirkişi raporunun sunulma süresini göz önünde bulundurarak 14 Nisan'a erteledi.