İliç faciasında iddianame hazır

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.



5'i tutuklu 43 sanık hakkında 69 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.



İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanamaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Madeni o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisi hakkında ayrıca, "Çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi.