İliç faciasında iddianame hazır
Erzincan İliç'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, 43 sanık hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.
5'i tutuklu 43 sanık hakkında 69 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanamaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Madeni o dönem işleten şirketin Kanadalı 3 yöneticisi hakkında ayrıca, "Çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası istendi.
NE OLMUŞTU?
Toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.
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