İliç maden faciası davası: Yeni bilirkişi raporu beklenecek
Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasının ikinci duruşmasında heyet, yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi ve duruşmaya 2 Eylül’e erteledi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Toprak kaymasıyla ilgili 5’i tutuklu 43 sanığın yargılandığı duruşmada ara karar verildi.
YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK
Mahkeme, 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Şirkete müzekkere yazılarak, organizasyon şemasının istenmesine ve önceki duruşmalarda istenen bilirkişi raporunun beklenmesine de karar veren heyet, bir sonraki duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.
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