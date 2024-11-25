İliç maden faciasında yeni bilirkişi raporu: ÇED'de bakanlık yetkilileri kusursuz
Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kalarak can verdiği heyelana ilişkin ikinci bilirkişi raporu tamamlandı. Bilirkişi heyeti, kazanın ÇED raporu ile ilişkilendirilemeyeceği kararına varıp bakanlık yetkililerinin kusursuz olduğunu belirtti.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda, 9 işçi toprak altında kaldı. İş makineleri ile yüzlerce personelin katıldığı ve aylarca süren aramalar sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 8 kişi tutuklanmıştı.
BİLİRKİŞİDEN 2'İNCİ RAPOR
12 kişilik bilirkişi heyeti, 42 sayfalık 2'inci bilirkişi raporunu tamamladı.
Raporda, kayan yığın liçinin depolanmasının büyük bir mühendislik hesaplaması gerektirdiğine dikkat çekildi.
Raporda bunun gözle tespitinin olanaksız olduğuna vurgu yapılırken heyet, ÇED’e onay veren veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin de “kusursuz olduğunu” bildirdi.
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