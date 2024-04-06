İliç'te toprak altından çıkartılan madenciye veda

İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'e ait altın madeninde, 13 Şubat'ta yaklaşık 10 metreküp toprağın yamaçtan akması ile toprak altında kalan 9 işçiden Uğur Yıldız'ın dün akşam saatlerinde cenazesine ulaşıldı.



1,5 yıl önce Gamze Yıldız (30) ile evlenen Uğur Yıldız için bugün cenaze düzenlendi.



Otlukbeli ilçesi Avcıçayırı köyündeki cemevindeki cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yıldız'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu.



Yıldız'ın yakınları uzun süre tabuta sarılarak ağlarken cenaze gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin