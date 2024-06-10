İliç'teki maden faciası: Son 5 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

İliç'teki maden faciası: Son 5 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan İliç'te toprak kayması: Valilik açıklama yaptı

Erzincan İliç'te toprak kayması: Valilik açıklama yaptı

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'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."

YAKLAŞIK 5 AYDIR ARANIYORLARDI

İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kaybolmuştu.

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