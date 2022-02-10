İlim Yayma Vakfı: Mühürden önce inşaat durdurulmuştu

İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii önüne inşa ettikleri binayla ilgili açıklama yaptı. Vakıf Başkan Vekili Alan, mühürleme işlemini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Biz zaten inşaatı durdurmuştuk" dedi.

Haberler - NTV Haber - DHA 10.02.2022 - 17:30

İlim Yayma Vakfı: Mühürden önce inşaat durdurulmuştu

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İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası "silüeti bozduğu" gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

Büyükşehir Belediyesi, inşaatı acil durdurma istemişti. 8 Şubat'ta inşaat mühürlendi.

''BİZ ZATEN İNŞAATI DURDURMUŞTUK''

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, Süleymaniye Camii avlusunda yaptığı açıklamada "Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim" dedi.

Alan, vakfın Süleymaniye ruhuna zarar verecek her türlü konudan kaçındığını söyledi.

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