İlk adımın ışığında 106'ncı yıl: 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.

İlk adımın ışığında 106'ncı yıl: 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de
Bandırma Vapuru'nda dedesinin izinde

Bandırma Vapuru'nda dedesinin izinde

Haberi Görüntüle

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşa giden ilk adımı 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da attı.

Milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen bu tarihi günde ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.

İlk adımın ışığında 106'ncı yıl: 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de - 1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

İlk adımın ışığında 106'ncı yıl: 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de - 2

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Bak, "'nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Atatürk’Ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı
  • 19 mayıs
  • Anıtkabir
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...