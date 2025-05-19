İlk adımın ışığında 106'ncı yıl: 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.
Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşa giden ilk adımı 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da attı.
Milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen bu tarihi günde ilk tören Anıtkabir'de yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Bakan Bak, "Türkiye'nin gücü gençliğidir. Bu güç Türkiye Yüzyılı vizyonunun taşıyıcısıdır. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.
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