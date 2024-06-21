İlk anız yangını faciası sonra hortum

Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde hortum meydana geldi.

İlk anız yangını faciası sonra hortum
Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 11 can kaybı, 78 yaralı

Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 11 can kaybı, 78 yaralı

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'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alandaki anız yangından etkilenen Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde oluşan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

11 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

11 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

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