İlk aşamanın son takası bugün: Hamas 6 rehineyi serbest bırakacak

Hamas, rehinelerin cansız bedenlerine karşılık salıverilecek Filistinli mahkumların da cumartesi bırakılacağını duyurdu. Hamas hayatta olan rehinelerin kalanını bugün serbest bırakacak.



Buna karşılık olarak İsrail de Filistinli mahkumları serbest bırakacak.



İsrail basını, Hisham al-Sayed ve Avera Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.



Serbest bırakılacak rehinelerin ailelerine haber verildiği bilirtildi.



Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması kapsamında önceki gün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.

İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığını öne sürerek bunun ateşkes anlaşmasının "son derece ciddi bir ihlali" olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ihlal nedeniyle "Hamas'a bedel ödeteceğini" söyledi.

Hamas iddialar üzerine İsrailli rehine Şiri Bibas'ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının Bibas'ın tutulduğu yeri vurmasının ardından enkazdan çıkarılan diğer insan kalıntılarıyla karışmış gibi göründüğünü belirtti.



Yetkililer, bugün yapılması planlanan yedinci rehine takasının takvime uygun bir şekilde gerçekleşmesinin hayati önem taşıdığını belirtiyor.



Hamas, rehine takası kapsamında şu ana kadar 19'u sağ, 3'ü cenaze olmak üzere sağ 22 İsrailli rehineyi teslim etti.