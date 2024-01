İlk atandığı okuldan 44 yıl sonra emekli oldu

Samsun'da Atakum ilçesinde yaşayan resim öğretmeni İlyas Sağır, yaş haddinden dolayı emekli oldu.

1979-1980 eğitim-öğretim yılında resim öğretmeni olarak göreve başladığı şimdiki adı ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden 44 yıl sonra emekli olan Sağır, öğretmenlik mesleği içerisine birçok anı sığdırdığını söyledi.

3 nesle öğretmenlik yaptığını söyleyen Sağır, “Aslında emekli olmadım. Bunu emeklilik olarak düşünmüyorum. Ben bir öğretmenim ve hayatım boyunca da öğretmen olarak kalacağım” dedi.



"ÖĞRENCİ YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"



Okula ilk geldiği günden bu zamana kadar 15 okul müdürü değiştiğini söyleyen resim öğretmeni Sağır, “Öğretmenlik mesleğine 1979-1980 eğitim-öğretim yılında başladım. Yaklaşık 44 yıl önce bu okula geldim. 2024 yılının ilk gününde ise emekliye ayrıldım. Öğrenci yetiştirmeye devam edeceğim. Öğrencilerimin sevgisi olduğu sürece ben de Cumhuriyet Lisesi’nin kapısını her zaman gelip çalacağım. Bu okulda geçirdiğim 44 yıl bir hikaye gibi. Okula ilk geldiğim günden bu güne kadar 15 okul müdürü gönderdim. Ancak son müdürümüzü gönderemedim. Ona da demiştim, ‘Sizi de göndereceğim’ diye ancak o beni gönderdi. Mesleğimin sonuna geldim ama öğretmenliğe devam ediyor gibi hissediyorum kendimi. Ne zaman okulun kapısından içeri girsem öğrencilerim beni severler, sayarlar, kucaklarlar. O sevgi hiçbir zaman kaybolmadı. Bu bir tür vefadır” diye konuştu.



"HER EVDE EN AZ BİR ÖĞRENCİM VAR"



Resim atölyesi kurduğunu ve emeklilikte burada eğitim vermeye devam edeceğini anlatan Sağır, “44 yıldır Atakum’dayım ve Atakum’da hemen hemen her evde bir öğrencim var. Ya babasını okutmuşumdur ya annesini ya da çocukları okutuyorum. Bir gün sahilde gezerken babası ile çocuğu yanıma yaklaştı. Çocuk babasına, benim için ‘Baba, benim resim öğretmenim’ dedi. Babası da çocuğa dönüp o benim de öğretmenim hatta dedeni de o okutmuştu’ dedi. Böyle güzel anılarım var. 3 nesil okutmuş gibiyim. Emekli gibi değilim, okuldan çağırıyorlar. Ancak bir resim atölyesi açtım. Orada resim yapmaya, sanat eserleri yaratmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.