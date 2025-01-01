İlk bıçakladı sonra telefonla parasını gasp edip kaçtı

Pelitlibağ Mahallesi 1042 Sokak'ta E.G. (25) yabancı uyruklu bir kişiyi bıçaklayıp telefon ve parasını gasbederek kaçtı.



Daha sonra yaralı kişinin yardım istediğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Boğazından bıçaklandığı belirtilen ve üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu kişi, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan E.G, polis ekiplerince Delikliçınar Yeni Cami avlusunda yakalandı.