İlk cemre havaya düştü

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre, halk arasından araştırılmaya devam ediyor.

Merakla beklenen ilk cemre bugün havaya düştü.

İlki 20 Şubat tarihi itibarıyla havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü kabul edilen cemrenin, kış aylarının ardından önce havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.