İlk kez test edildi: Hedefi başarıyla vurdu

TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

Bayraktar AKINCI TİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden atış için havalandı. Bayraktar AKINCI, gövde altında taşıdığı GÖKÇE güdüm kitine sahip 1000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kg) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

İLK KEZ TEST EDİLDİ



Bayraktar AKINCI'nın 20 bin feet irtifadan lazer ile işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan GÖKÇE Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.

2022'DE 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN REKOR İHRACAT



Şirketten yapılan açıklamada Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar, son olarak Arnavutluk ile imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.