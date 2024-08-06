İlk kongre toplanmadı, savunma yapılmadı: AYM, Türkiye Gençlik Partisi’nin hukuki varlığını sonlandırdı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ilk büyük kongresini süresinde gerçekleştirmeyen Türkiye Gençlik Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı. Yüksek Mahkeme, istenilen sürede savunma da yapmayan partinin hukuki varlığının sona erdirilmesine hükmetti.

İlk kongre toplanmadı, savunma yapılmadı: AYM, Türkiye Gençlik Partisi’nin hukuki varlığını sonlandırdı

, Gençlik Partisi’nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Partisi’nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı.

Dava kapsamında, Yüksek Mahkeme, partiden savunmasını istedi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

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