İlk önce otobüse tekme attı sonra taksiye saldırdı

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirlenen Nesip A., İETT otobüsü içinde tartışma çıkardı. Yolcular tarafından otobüsten indirilen Nesip A. otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı.



Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı Nesip A. bu kez, tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı. Ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu. Takside hasar meydana geldi.



Nesip A. , yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.



Nesip A. hakkında "Mala zarar verme", "Kasten yaralama", "Kamu malına zarar verme" suçlarından işlem yapıldı . Nesip A.'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.