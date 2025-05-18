İlk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna görev bekliyor

Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT) ekibinin üyesi Zeyna, Türkiye'de görev için eğitilen ilk sualtı arama kurtarma köpeği olarak kayda geçti.

İlk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna görev bekliyor

merkezli Suda Arama Derneği (SKUT), 'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

8 yaşındaki Golden cinsi arama kurtarma köpeği Zeyna AFAD akreditasyon sürecinden geçmesi durumunda Türkiye'de görev için eğitilen ilk sualtı arama kurtarma köpeği olarak göreve başlayacak.

İlk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna görev bekliyor - 1 Zeyna eğitimde, can simidini mağdura ulaştırdı.

İLK MÜDAHALEYİ YAPIP EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ

Afetlerde, boğulmalarda ve su kazalarında kayıpların yerini tespit edebilen Zeyna Konyaaltı Sahili'ndeki eğitimde can simidiyle suya atlayarak belirlenen noktaya doğru yüzdü.

Su üstündeki hedefe başarıyla ulaşan Zeyna, hem kendisine bağlı can simidiyle kazazedenin su üzerinde kalmasını sağladı hem de havlayarak ekibini yönlendirdi.

Eğitimde Zeyna'nın dalga ve akıntıya rağmen yönünü kaybetmeden görevine odaklanması dikkat çekti.

İlk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna görev bekliyor - 2 Zeyna görev için AFAD akreditasyonunu almayı bekliyor.

BULUT VE TİNA DA GÖREVE HAZIRLANIYOR

Zeyna ile birlikte SKUT'un köpekli arama biriminde iki eğitimli daha bulunuyor. Kara arama kurtarma köpeği Tina ve hava koklama köpeği Bulut, farklı alanlarda kayıpların tespiti için eğitiliyor.

AKREDİTASYON BEKLİYORLAR

Zeyna'nın sahada görev alabilmesi için AFAD akreditasyon sürecinin tamamlanması gerekiyor. Henüz sınav tarihi belirlenmeyen Zeyna'nın yanı sıra Tina ve Bulut'un 4-8 Ekim 2025 arasında akredite olması planlanıyor.

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