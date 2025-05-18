İlk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna görev bekliyor

İLK MÜDAHALEYİ YAPIP EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ Afetlerde, boğulmalarda ve su kazalarında kayıpların yerini tespit edebilen Zeyna Konyaaltı Sahili'ndeki eğitimde can simidiyle suya atlayarak belirlenen noktaya doğru yüzdü. Su üstündeki hedefe başarıyla ulaşan Zeyna, hem kendisine bağlı can simidiyle kazazedenin su üzerinde kalmasını sağladı hem de havlayarak ekibini yönlendirdi. Eğitimde Zeyna'nın dalga ve akıntıya rağmen yönünü kaybetmeden görevine odaklanması dikkat çekti.

BULUT VE TİNA DA GÖREVE HAZIRLANIYOR



Zeyna ile birlikte SKUT'un köpekli arama kurtarma biriminde iki eğitimli köpek daha bulunuyor. Kara arama kurtarma köpeği Tina ve hava koklama köpeği Bulut, farklı alanlarda kayıpların tespiti için eğitiliyor.



AKREDİTASYON BEKLİYORLAR



Zeyna'nın sahada görev alabilmesi için AFAD akreditasyon sürecinin tamamlanması gerekiyor. Henüz sınav tarihi belirlenmeyen Zeyna'nın yanı sıra Tina ve Bulut'un 4-8 Ekim 2025 arasında akredite olması planlanıyor.