İlk teravih namazı ne zaman? (Teravih namazı camide kılınabilecek mi?)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir programda Covid-19 tedbirleri kapsamında, ramazanda teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini açıkladı.

Dünya genelinde yaşanan salgın tehlikesine ve vaka ile vefat sayılarının artmaya devam ettiğine vurgu yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik.

Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım, çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak, salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız.

Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli."

2021 İMSAKİYE

İLK TERAVİH NE ZAMAN?



İlk teravih namazı 12 Nisan gecesi kılınacak. 13 Nisan Salı günü tutulacak oruç ile ramazan ayına girilecek.