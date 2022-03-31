İlk teravih namazı ne zaman kılınacak?

Geçtiğimiz yıl corona virüs nedeniyle çoğunlukla evlerde kılınan teravih namazı bu yıl camilerde kılınabilecek.



Bu yıl için açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır” dedi.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre bu yıl Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

2022 yılının ilk teravih namazı 1 Nisan gecesi kılınacak. İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü yatsı namazı farzı kılındıktan sonra kılınacak.

İSTANBUL'DA İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?



İstanbul'da ilk teravih 1 Nisan 2022 Cuma günü 20.57'de kılınacak.

