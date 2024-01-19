İlk Türk uzay yolcusu | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 misyonunda yer alarak tarihe geçen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınladı.



Tarihi bir ana tanıklık edildiğini ifade eden Erdoğan, yeni bir başlangıç yapıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile birlikte Milli Uzay Programı hedeflerinden birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Erdoğan video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak, tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.