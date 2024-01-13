İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'dan mesaj: Önemli olan uzayın derinliklerine kadar hayal kurabilmek

ABD'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek Gezeravcı'nın karantina süreci devam ediyor.

İlk Türk astronot Gezeravcı, sosyal medya hesabından kendini tanıttığı ve uzay yolculuğuna nasıl başladığına dair açıklamalar yaptığı bir video paylaştı.



Henüz 5-6 yaşlarında köyde büyükannesinin yanındayken ilk kez bir uçak gördüğünü anlatan Gezeravcı, büyükannesine hemen "o uçağın sürücüsü olmak istediğini" söylediğini aktardı.



Gezeravcı, kanatlarla gökyüzünde her türlü manevrayı yapabilme duygusunun kendisini her zaman çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Şu ana kadar yapabildiğim en fazla 51 bin fitti. Çıplak gözlerimle mavi dünyaya baktığımda nasıl hissedeceğimi gerçekten merak ediyorum. Kanatsız bir uzayda uçabilmek harika bir duygu olacak." diye konuştu.



Ülke olarak bu alanın tamamen dışında kaldıkları için uzayın hiçbir zaman hayallerinin bir parçası olmadığının altını çizen Gezeravcı, dolayısıyla belgeseller ya da filmlerde uzayla ilgili bir konu gördüğünde hemen kendisine bu hayalin başka milletlere ait olduğu yönünde telkinde bulunduğunu ifade etti.