İlkbaharmış gibi çiçek açtı: Görenler şaşırdı

Sonbahar aylarına yaklaşıldığı bugünlerde yaz aylarında meyve ve sebze üretiminde sonuna doğru geliniyor. Ancak ilkbaharda çiçek açan bir erik ağacı meyvesini verdikten sonra yeniden beyaz çiçeklere büründü. Görenlerin hayrete düşüren ağacça ilgili konuşan Salih Sarıoğlu, uzun yıllardır böyle bir şeyin olmadığını belirtti.



"İlk gördüğümüzde biz de çok şaşırdık"



Ağacın her yıl bir kez meyve verdiğini ifade eden Sarıoğlu, "Bizde ilk gördüğümüzde şaşırdık. Mevsim değişiklikleri her geçen yıl kendine bu tür şeylerle göstermeye iyice başladı. Buna benzer olayları artarak göreceğimizi düşünüyorum. İlk gördüğümüzde biz de çok şaşırdık. Şimdi meyve verip vermeyeceğini merak ediyoruz. Ne yazık ki ekolojik denge düzeni bozuldu. Bu da ağaçları etkiliyor. Gelen misafirlerimiz ağacı gördüğünde de şaşırıyor" dedi.