İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi

"Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Başbuğ için ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık İlker Başbuğ katılmazken, avukatı İlkay Sezer hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, daha önce Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan sanık İlker Başbuğ'un Cumhuriyet gazetesi muhabiriyle yaptığı 4 Ocak 2021'de yayımlanan röportajında, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu" ifadelerini kullanarak darbe imasında bulunduğunun iddia edildiğini belirtti.

Mütalaada, her ne kadar Anayasa'nın 25. maddesindeki düşünce ve kanaat özgürlüğü ve 26. maddesindeki düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü koruma altına alınmışsa da Anayasal ve yasal düzenlemeler dışına çıkılarak cebir ve şiddet yoluyla bozmaya yönelen farklılıklar arasında nefret, ayrımcılık yaratmaya yönelik söz ve beyanların bu özgürlükler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Sanığın sözlerinin eleştiri ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aşar nitelikte olduğu, kamuoyunda ve toplumun bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandığı, birçok şikayet ve ihbarın yapıldığı, bu haliyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin gündeme geldiği belirtilen mütalaada, İlker Başbuğ'un "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



BAŞBUĞ'UN AVUKATI SÜRE TALEP ETTİ, DURUŞMA ERTELENDİ

İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme de savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

