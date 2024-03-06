İlker Kaleli’nin İspanyol dizisi "La Passions Turca"nın yayın tarihi açıklandı

LA PASION TURCA OYUNCU KADROSU

Burak Hakkı, Zeynep Tuğçe Bayat, Enes Külahçı ve Yiğit Ege Yazar’ın da rol aldığı İspanyolca çekilen dizi için Kaleli, Madrid’de beş haftalık bir İspanyolca kampı ile rolüne hazırlanmıştı.



Ünlü yazar Antonio Gala’nın 1993 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan Türk Tutkusu’nun yönetmenliğini Inaki Penafiel, yapımcılığını Montse Garcia, Sonia Martinez ve Ampora Miralles üstleniyor. Aynı romandan uyarlanan, aynı isimli 1994 tarihli bir film de bulunuyor.