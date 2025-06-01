İlknur cinayetinde gerekçeli karar: "Denetimli serbestlikteydi, pişmanlık göstermedi"
Denetimli serbestlikle cezaevinden çıkıp İlknur Çetin'i öldüren Ali İhsan Kaya'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda Kaya'nın geçmişte de kadına yönelik tehditten yargılandığı anlatıldı.
Marmaris'te öldürülen İlknur Çetin'in katili Ali İhsan Kaya'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı.
Olay, geçen yıl 25 Nisan günü 09.00 sıralarında İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi.
Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı.
Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTI
Elektrikli bisikletle kaçan şüpheli, bir süre sonra Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Sağ bacağı aksayan Ali İhsan Kaya, hastaneye götürüldü.
Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Çetin'in öldürülmesine ilişkin yargılamada karar ikinci davada çıktı.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ali İhsan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, indirim uygulamadı.
GEÇMİŞTE DE TEHDİT SUÇU İŞLEMİŞ, DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ
Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.
Kararda, Kaya'nın geçmişte de kadına yönelik tehdit-hakaret suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik süresi içindeyken yeniden suç işlediği ve pişmanlık göstermediği, Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi kapsamında cezada indirim yapılması için gerekli şartların oluşmadığı yer aldı.
Kaya'nın olaydan sonra kaçmaya çalışması, geçmişte de benzer suçlardan yargılanması ve duruşmalarda pişmanlık göstermemesi, indirimsiz ceza verilmesinin gerekçeleri arasında gösterildi.
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