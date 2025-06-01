İlknur cinayetinde gerekçeli karar: "Denetimli serbestlikteydi, pişmanlık göstermedi"

Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Elektrikli bisikletle kaçan şüpheli, bir süre sonra Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Sağ bacağı aksayan Ali İhsan Kaya, hastaneye götürüldü. Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı.

GEÇMİŞTE DE TEHDİT SUÇU İŞLEMİŞ, DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ

Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı.

Kararda, Kaya'nın geçmişte de kadına yönelik tehdit-hakaret suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik süresi içindeyken yeniden suç işlediği ve pişmanlık göstermediği, Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi kapsamında cezada indirim yapılması için gerekli şartların oluşmadığı yer aldı.

Kaya'nın olaydan sonra kaçmaya çalışması, geçmişte de benzer suçlardan yargılanması ve duruşmalarda pişmanlık göstermemesi, indirimsiz ceza verilmesinin gerekçeleri arasında gösterildi.