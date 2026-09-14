İlkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurulacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran , “Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz.” dedi.

Duran; NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, bilgi çağının getirdiği en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonların sadece toplumsal huzuru değil, geleceğin teminatı olan çocukları da hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak çocukları bu dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı zırhlandırmak, hakikatin izinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çok kıymetli bir adımı daha hayata geçirdiklerini aktaran Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız, dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.

Geleceğimizi koruma yolunda verdikleri güçlü desteklerden dolayı başta Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere Bakanlığımızın tüm kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; öğretmenlerimizi, velilerimizi ve sevgili yavrularımızı Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizde aktif rol almaya davet ediyorum. Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik."