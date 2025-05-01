İlkokulda bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı

Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda atıştırmalık tüketen Eylül Y.'nin soluk borusuna gıda maddesi kaçtı. Nefes alamayan küçük öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, hızlıca müdahalede bulundu. Akın, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin soluk borusundaki maddeyi çıkarmasını sağladı. Öğrencinin yeniden nefes almasıyla sınıf arkadaşları ve öğretmeni derin bir nefes aldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenin soğukkanlı müdahalesiyle öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Açıklamada, "Öğretmenimizi duyarlılığından ve bilinçli müdahalesinden dolayı tebrik ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.