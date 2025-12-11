İlkokulda korkunç iddia. Hademe, müdürü zehirlemeye kalkıştı

11.12.2025 11:15

11.12.2025 11:15

İlkokulda korkunç iddia. Hademe, müdürü zehirlemeye kalkıştı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki ilkokulda bir temizlik personeli, iddiaya göre okul müdürünü yemeğine çamaşır suyu koyup zehirlemeye çalıştı. Olayın fark edilmesinin ardından müdür, hademeden şikayetçi oldu.

İstanbul Arnavutköy'deki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda iddiaya göre bir hademe, okul müdürünü zehirlemek istedi.

 

TAVUĞUN İÇERİSİNE ÇAMAŞIR SUYU KOYDU

 

İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkarılıp pişirilecek olan tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu.

 

MÜDÜR ŞİKAYETÇİ OLDU

 

Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu.

 

HADEME TUTUKLANDI

 

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

YEMEKTEN NUMUNELER ALINDI

 

Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

