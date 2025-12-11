İlkokulda korkunç iddia. Hademe, müdürü zehirlemeye kalkıştı
11.12.2025 11:15
İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki ilkokulda bir temizlik personeli, iddiaya göre okul müdürünü yemeğine çamaşır suyu koyup zehirlemeye çalıştı. Olayın fark edilmesinin ardından müdür, hademeden şikayetçi oldu.
İstanbul Arnavutköy'deki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda iddiaya göre bir hademe, okul müdürünü zehirlemek istedi.
TAVUĞUN İÇERİSİNE ÇAMAŞIR SUYU KOYDU
İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkarılıp pişirilecek olan tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu.
MÜDÜR ŞİKAYETÇİ OLDU
Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu.
HADEME TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YEMEKTEN NUMUNELER ALINDI
Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.