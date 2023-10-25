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İlkokullu çocuklara seyyar satıcı kılığındaki kişilerin uyuşturucu madde verdiği iddiası

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, bir sosyal mesajlaşma grubunda ilkokullu çocuklara seyyar satıcı kılığındaki kişiler tarafından uyuşturucu madde verildiği iddiasıyla ilgili paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

İlkokullu çocuklara seyyar satıcı kılığındaki kişilerin uyuşturucu madde verdiği iddiası

Eskişehir'de günlerde özellikle velilerin bulunduğu bir sosyal mesajlaşma grubunda yapılan bir paylaşımda, bir ilkokulda çocuklara seyyar satıcı kılığındaki kişi tarafından uyuşturucu madde verildiği ve 4 gündür polisin teyakkuzda olduğuna dair paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Konuyla ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Bahse konu paylaşımdaki iddiaların asılsız olduğunu duyuran Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir sınırları içerisinde bahse konu paylaşımda yer alan isimde herhangi bir okul bulunmadığını belirterek vatandaşların bu tür paylaşımlara itibar etmemesini rica etti.

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