İlkokulun kantincisine iki öğrenciye tacizden tutuklama
Diyarbakır'da bir ilkokulda kantin işleten adam, iki kız öğrenciye taciz suçlamasıyla tutuklandı.
Diyarbakır'da bir okulun kantin işletmecisi, iki öğrenciye taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.
Bismil'deki bir ilkokulda iki kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı.
Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu.
Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı. A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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