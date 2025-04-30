İlkokulun kantincisine iki öğrenciye tacizden tutuklama

Diyarbakır'da bir ilkokulda kantin işleten adam, iki kız öğrenciye taciz suçlamasıyla tutuklandı.

İlkokulun kantincisine iki öğrenciye tacizden tutuklama

'da bir okulun kantin işletmecisi, iki öğrenciye suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Bismil'deki bir ilkokulda iki kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı.

Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı. A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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