İlkokulun kantincisine iki öğrenciye tacizden tutuklama

Diyarbakır'da bir okulun kantin işletmecisi, iki öğrenciye taciz suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Bismil'deki bir ilkokulda iki kız öğrenci, rehber öğretmenlerine okullarındaki kantinin işletmecisi A.Ö. tarafından tacize uğradıklarını anlattı.

Öğretmenleri, öğrencilerle birlikte polise başvurup, şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında A.Ö., ilçeye bağlı Kazancılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Pedagog eşliğinde kız öğrencilerin ifadeleri alındı. A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.