İller arası aile hekimliği atama takvimi açıklandı: Aile Hekimliği iller arası yerleştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında 2025/1 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi İlan Metni paylaşışdı. Yapılan yazılı açıklamada; "24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, mezkûr Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır. " denildi. 5 Mart 2025 tarihinde başlayan Aile Hekimliği iller arası yerleştirme başvuruları 10 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Adaylar, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden atama başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvuru yapacak olan adaylar EKİP üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI



1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın 30/01/2025 tarihli ve 2025/1 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar fiilen görev yaptığı ildeki münhal birimleri tercih edemeyecektir.



2- Halen Aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmayan aile hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.



3- 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)



4- Aile hekimliği pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu ilde usulüne uygun olmayan şekilde sözleşmesini feshedenler 1 (bir) yıl süreyle iller arası aile hekimliği yerleştirme kurasına başvuramayacaktır.



5- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 9’uncu fıkrasına istinaden, Aile hekimi pozisyonunda görev yapmakta iken iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz. 1



6- Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi ile Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesine istinaden naklen tayin edilen ancak ayrılış başlayış yapmayanlar İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme Kurasına başvuramayacaktır.



7- İl içinde yapılan aile hekimliği yerleştirme sonucunda kamu dışı aile hekimliği pozisyonlarına yerleşen ve halen aile hekimi olarak görev yapan personel tercih ettiği ilde kamu dışı aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.