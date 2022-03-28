İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (12-18 Mart)

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Mart haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38 ve İzmir'de 247,16 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Covid-19 vaka sayısı 5-11 Mart haftasında İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56, İzmir'de ise 324,82 olarak açıklanmıştı.